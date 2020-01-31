Единственная на Дальнем Востоке лаборатория подводных исследований заработает в ЕАО

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:30:48+03:00

При ней также планируют организовать и развивать музей

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В Еврейской автономии собираются возродить единственную на Дальнем Востоке лабораторию подводных исследований. Эту инициативу уже обсудили врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и руководитель регионального отделения Русского географического общества и биробиджанского дайвинг-клуба «Сквалус» Владимир Шехтер. Предполагается, что при лаборатории также организуют и будут развивать музей.

- Со слов Владимира Ильича, сейчас у регионального отделения нет возможности содержать помещение. А в музее сейчас находятся ценные исторические экспонаты. Ростислав Гольдштейн решил лично посетить музей и лабораторию, чтобы на месте определиться, какую помощь может оказать правительство региона, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также на встрече обсудили предложение подписать соглашение о взаимодействии между Русским географическим обществом и правительством ЕАО. На это глава региона ответил положительно. Это будет шаг к максимальному использованию ресурсов Русского географического общества для развития ЕАО. Документы планируют подписать в феврале-марте в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU