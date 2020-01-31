2020-01-31T12:18:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае тонны рыбы пойдут прахом из-за документов с «сюрпризом»

Сначала водитель автомобиля не смог их предоставить, а потом выяснилось, что документы есть, но они поддельные
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае тонны рыбы пойдут прахом из-за документов с «сюрпризом»В Хабаровском крае тонны рыбы пойдут прахом из-за документов с «сюрпризом»Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае рыба буквально стала заложником ситуации. Дело в том, что ей не повезло попасть в руки очень недобросовестных заготовителей и перевозчиков. К слову, последним тоже «подфартило» - они попали в руки правоохранителей.

Сначала в декабре 2019 года попался водитель грузового автомобиля Nissan Diesel. Он перевозил девять тонн 456,41 килограмма «хвостов» из Ульчского района в Хабаровск. На рыбу частиковых и лососевых видов у мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов.

- Рыбу у водителя забрали и поместили на изолированное хранение. В январе 2020 года появилась другая участница процесса - хозяйка изъятой рыбной продукции. Она предъявила распечатку эВСД с 36-значным UUID кодом, качественное удостоверение и товарную накладную. Однако проверка показала, что документы поддельные, по QR-коду числится другое ветеринарное свидетельство, выданное компании «Русмясомолторг», - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности, с «хозяйкой» рыбы разбираются правоохранители. Вопрос об утилизации рыбы сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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