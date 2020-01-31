В Хабаровском крае тонны рыбы пойдут прахом из-за документов с «сюрпризом»
В Хабаровском крае рыба буквально стала заложником ситуации. Дело в том, что ей не повезло попасть в руки очень недобросовестных заготовителей и перевозчиков. К слову, последним тоже «подфартило» - они попали в руки правоохранителей.
Сначала в декабре 2019 года попался водитель грузового автомобиля Nissan Diesel. Он перевозил девять тонн 456,41 килограмма «хвостов» из Ульчского района в Хабаровск. На рыбу частиковых и лососевых видов у мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов.
- Рыбу у водителя забрали и поместили на изолированное хранение. В январе 2020 года появилась другая участница процесса - хозяйка изъятой рыбной продукции. Она предъявила распечатку эВСД с 36-значным UUID кодом, качественное удостоверение и товарную накладную. Однако проверка показала, что документы поддельные, по QR-коду числится другое ветеринарное свидетельство, выданное компании «Русмясомолторг», - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
В итоге водителя привлекли к административной ответственности, с «хозяйкой» рыбы разбираются правоохранители. Вопрос об утилизации рыбы сейчас решается.
ИСТОЧНИК KP.RU