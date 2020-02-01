В Хабаровске стали чаще мыть общественный транспорт

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:02:24+03:00

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МУП «Городской электротранспорт», муниципальный перевозчик, перешел на усиленную дезинфекцию салонов своих машин, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. Поручни, сидения, стены и стекла автобусов, троллейбусов и трамваев обрабатывают по ночам и во время перерыва на конечных остановках. Для санитарной обработки используют такие дезинфицирующие средства, как «Диабакт», «Фарма Хлор», «Дизентол», «Диаспрей».

- Мы рекомендовали всем перевозчикам, которые работают в Хабаровске, также усилить мероприятия по санитарной обработке салонов автобусов. Сейчас наблюдается высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Дополнительные дезинфекционные меры, надеюсь, помогут повлиять на ситуацию в лучшую сторону, - отметил Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города.

Ежедневно общественным транспортом пользуются сотни тысяч хабаровчан и приезжих. Поручни, сидения могут стать настоящим рассадником заразы и, кстати, деньги тоже. Поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть руки несколько раз в день, если нет такой возможности, то пользоваться средствами дезинфекции или хотя бы влажными салфетками.

ИСТОЧНИК KP.RU