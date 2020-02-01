Связанные одной сетью: все медучреждения Хабаровского края включат в «Цифровой контур»

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:39:49+03:00

Через сайт Госуслуги27 уже сейчас можно записаться на прием к врачу. Разумеется, на то время, которое осталось свободным. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Больницы, поликлиники и другие лечебные учреждения смогут оперативно обмениваться информацией и быстрее принимать грамотные решение даже в самых сложных случаях

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В Хабаровске прошла презентация национальных проектов, которые реализуются в крае. В их числе – нацпроект «Здравоохранение», подробнее о котором рассказал Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края. По нацпроекту уже подключены к интернету все больницы и поликлиники края, что позволило выстроить систему проведения видео-конференций: врачи даже самого отдаленного села могут провести видео-консилиум с коллегами из крупных медцентров страны.

- Электронная сеть позволяет передавать снимки, медицинские карты, другие документы. Решения принимаются быстро, и, что самое главное, квалифицированно, - рассказал Александр Витько.

В ближайшем будущем в крае будут развивать программу «Цифровой контур», по ней все лечебные учреждения свяжет единая цифровая сеть. Для того, чтобы проект заработал как часы, нужно регулярно обновлять оборудование в клиниках, в том числе и компьютерное.

- Сейчас стоит вопрос оснащения ФАПов, которые также нужно подключить к единой цифровой сети. Это позволит оснастить ФАПы цифровыми кардиографами, чтобы снимки можно было отправлять в электронном виде, обмениваться медицинскими документами. В 2020 году мы начнем подключать наши ФАПы и амбулатории. Всего сейчас в крае 233 таких объекта. Пять ФАПов и амбулаторий построили за прошлый год, - напомнил министр.

В прошлом году в краевые медучреждения поставили 628 единиц компьютерной аппаратуры, приобретенных за федеральные деньги. В 2020 году на развитие «Цифрового контура» федерация выделит еще 432 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU