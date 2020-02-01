У комсомольчанина грабитель украл норковую шапку

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:34:29+03:00

Стоимость похищенной шапки и телефона потерпевший оценил в десять тысяч рублей. Фото: соцсети.

Подозреваемого взяли, но он уже успел продать меховое изделие, а деньги – потратить

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В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Местный житель обратился в полицию с заявлением с заявлением о том, что стал жертвой грабежа. Накануне к нему в гости зашел приятель. По какой-то причине между мужчинами началась ссора, агрессивный гость напал на хозяина, ударил его. После чего ушел, прихватив норковую шапку потерпевшего и его мобильный телефон. Общую стоимость похищенного владелец оценил в десять тысяч рублей.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. Шапку он успел продать, деньги потратить, а вот мобильник, похоже, решил оставить себе – гаджет был обнаружен у него дома и возвращен законному владельцу.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если мужчину признают виновным, то обеспечат новой шапкой, а также обувью и одеждой на ближайшие семь лет максимум.

ИСТОЧНИК KP.RU