В Хабаровском крае изъяли партию нелегального алкоголя

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:05:39+03:00

Весь алкоголь изъят и передан на ответственное хранение. Фото: пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, в трех павильонах (эти торговые точки относятся к т.н. нестационарным торговым объектам), расположенных в Амурском районе торговали спиртным.

Факт незаконной реализации выявили участковые – кому, как не им, знать, где «на районе» торгуют алкоголем из-под полы. В общей сложности изъято свыше 750 литров алкогольной продукции на общую сумму более ста тысяч рублей. Вся продукция отправлена на ответственное хранение до решения суда.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы, им грозят штрафы. На должностных лиц налагается штраф от двадцати до сорока тысяч рулей; на юридическое лицо может быть наложен штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Изъятый алкоголь, если не будет подтверждено его законное происхождение, может быть конфискован. Это предстоит решить суду.

ИСТОЧНИК KP.RU