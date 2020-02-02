2 Февр. 2020 2020-02-02T04:03:45+03:00

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Хабаровский край присоединился к масштабной кампании, которую проводит Всемирный фонд дикой природы. Акция «Журавль - птица мира» стартовала накануне, 31 января. Как отметили в заповеднике «Болоньский», весь год в Амурском экорегионе будут проходить мероприятия, посвященные охране этих птиц. Все виды этого отряда на Дальнем Востоке занесены в Красные книги России и Список CITES. В рамках «пернатой» кампании для жителей Амурска и Амурского района проведут интересные занятия, мастер-классы, творческий конкурс, семинар для педагогов и массовые акции.

В бассейне реки Амур зафиксировали наличие шести видов журавлей из 15. При этом пять из них гнездятся, один вид, а именно стерх, отдыхает в регионе по пути в Якутию. К слову, на территории заповедника «Болоньский» выводит птенцов один из самых редких видов планеты - японский журавль, а также черный журавль.

- Отметим, что 2020 год объявили Всемирным годом журавля, по примеру Года дальневосточного аиста или Дня тигра. Такие «объявления» – это своего рода сигнал тревоги для общества о том, что редким видам животных угрожает опасность, и они нуждаются в нашей помощи, - рассказывает Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.

В Хабаровском крае услышали сигнал тревоги пернатой кампании.Автор: WWF России

ИСТОЧНИК KP.RU