2020-02-02T05:31:19+03:00
75 лет Великой Победы

Военные, выполняющие уникальный переход «Хабаровск-Москва», доберутся до Белогорска

Встречу бойцов запланировали на понедельник, 3 февраля
Александр ШТААЛЬ
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Военные, выполняющие уникальный переход «Хабаровск-Москва», доберутся до БелогорскаВоенные, выполняющие уникальный переход «Хабаровск-Москва», доберутся до БелогорскаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные – участники 100-дневгого похода «Хабаровск-Москва» уже побывали в Биробиджане и сейчас направляются в Белогорск Амурской области. Бойцов планируют встретить в понедельник, 3 февраля. Напомним, уникальные переход восемь гвардейцев-спецназовцев решили выполнить в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они собираются пройти расстояние в восемь тысяч 492 километров. Стимулом для них послужил рекорд, которые установили красноармейцы в 1934-195 года. Они за 120 дней прошли расстояние восемь тысяч 134 километра.

- Военнослужащие проведут церемонию возложения цветов у Мемориала памяти защитников Отечества, потом отправятся в гарнизонный Дом офицеров на концерт. На площадке у ГДО будет работать выставка военной техники, где представят технику, на которой прибыли военнослужащие и образцы стрелкового оружия. После концерта военнослужащие проведут уроки мужества в школах города, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, в поход военные отправились из Хабаровска 28 января. В пути бойцы будут передвигаться на лыжах. Там, где не будет возможности пройти, задействуют снегоходы, армейские мотовездеходы, бронеавтомобили «Тигр» и велосипеды. Завершить маршрут планируют 7 мая в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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