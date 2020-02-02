2 Февр. 2020 2020-02-02T02:32:25+03:00

Погода в Хабаровске на 2 февраля 2020 года: днем до -10, без осадков Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -7

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -7-9.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -10 до -12, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -14-16.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU