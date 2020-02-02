Погода в Хабаровске на 2 февраля 2020 года: днем до -10, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -7-9.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -10 до -12, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -14-16.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -15-17.
ИСТОЧНИК KP.RU