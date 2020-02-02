2020-02-02T07:01:51+03:00
Общество

В Биробиджане простятся с депутатом Гордумы Аллой Палькиной

Прощание с ней состоится 4 февраля
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане простятся с депутатом Гордумы Аллой Палькиной ФОТО: аккаунт в соцсети Александра ГоловатогоВ Биробиджане простятся с депутатом Гордумы Аллой Палькиной ФОТО: аккаунт в соцсети Александра Головатого
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В Биробиджане простятся с Аллой Палькиной, депутатом Городской думы, председателем общественной организации «Женщины России» и членом правления организации «Дети войны». Она ушла из жизни в 58 лет.

- Алла Владимировна считала помощь людям своим личным долгом. Ее женская мудрость, упорство и активная гражданская позиция восхищали и вдохновляли. Нам Аллы Владимировны будет не хватать, ее человечности, справедливости и острого ума. Она была действительно настоящим Человеком, - написал в своем аккаунте в соцсети мэр Биробиджана Александр Головатый.

Родным и близким Аллы Владимировна выражают искрение соболезнования. Светлая память. Прощание с Аллой Палькиной состоится 4 февраля с 14:00 до 15:00. В последний путь ее проводят в ритуальном зале «Ритуальные услуги» по адресу: Биробиджан, улица Советская, 70 Е.

ИСТОЧНИК KP.RU

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