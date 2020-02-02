2020-02-02T08:31:55+03:00
Общество

В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6

Новое обстоятельство выяснили эксперты после проверки
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске решают судьбу трамвайного маршрута №6, следующего сообщением «Школа №19 - Питомник Лукашова». Ранее в качестве аргумента приводили то обстоятельство, что расходы транспортного предприятия на этом направлении в шесть раз превышают доходы, а убытки за год составляют девять миллионов рублей. В часы пиковой нагрузки пассажиропоток за рейс составляет 10-19 человек и в межпиковое время - 3-9 человек. Также провели проверку участники специальной комиссии по обследованию технического состояния здания и энергетического оборудования.

- Эксперты делали вывод, что подстанцию, обслуживающую трамвайный маршрут № 6 в Хабаровске, надо вывести из эксплуатации. Трехагрегатную тяговую подстанцию №7 построили в 1972 году. Сейчас она в аварийном состоянии и представляет опасность для расположенных вблизи домов. При осмотре зафиксировали разрушение фундамента, деформацию стен, которая может привести к обрушению здания, выбросу трансформаторного масла и возгоранию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также обнаружили, что вода в машинном зале течет прямо на электрооборудование. Выяснилось, что специалисты энергослужбы МУП «ГЭТ» не могут полноценно проводить техническое обслуживание силовых трансформаторов, доливать масло в трансформаторы, делать протяжку болтовых соединений, ревизию газовых защит и замеры сопротивления изоляции. Отремонтировать этот объект невозможно, остается только целиком его заменить.

Отметим также, что нужно привести в порядок трамвайные пути, а это расход в 130 миллионов рублей. К слову, схему движения «шестерки» частично дублируют два автобуса № 22 и № 24, следующие до железнодорожного вокзала. Далее можно пересесть на трамвайный маршрут №1 и доехать до 19-й школы. По нормативам, в городе с населением более 500 тысяч человек допускается одна-две пересадки. Окончательное решение о судьбе трамвайного маршрута №6 примут в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6
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