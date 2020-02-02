Пожарные в Комсомольске предотвратили страшный взрыв

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:01:34+03:00

Они вынесли из горящей сторожки баллон с газом

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В Комсомольске-на-Амуре помощь пожарных понадобилась в тушении сторожки. Огнеборцы отправились на территорию пункта приема металла на улице Жуковского. Сообщил о происшествии сторож вечером 1 февраля.

- Прибывшие пожарные увидели, что горит дощатая сторожка с печным отоплением. Внутри помещения никого не было. Во время разведки обнаружили баллон с пропаном, который быстро вынесли на улицу. Из людей никто во время происшествия не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После тушения констатировали, что от огня в утепленной дощатой сторожке пострадала мебель, бытовая техника внутренняя отделка помещения. В общей сложности пламя успело повредить 10 квадратных метров строения. Причины возгорания выяснят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Они уже проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU