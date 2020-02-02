В Хабаровском крае завели уголовное дело за новое применение дорожных знаков

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:18:39+03:00

Парень собирался соорудить из них спортивный снаряд, но не успел, полицейские пришли раньше

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В Хабаровском крае фигурантом уголовного дела стал 18-летний парень. По версии следствия, он причастен к пропаже дорожных знаков, расположенных на трассе автодороге «Переяславка - Аргунское» в районе имени Лазо. Об исчезновении казенного имущества в полицию завили представители дорожного предприятия.

- Ущерб пострадавшая сторона оценила в семь тысяч рублей. Полицейским удалось быстро вычислить предполагаемого злоумышленника и призвать его к ответу. Пока идут разбирательства по этому инциденту, - рассказали в отделе МВД России по району имени Лазо.

Эта историю можно назвать нестандартной. Хотя бы потому, что зачастую расхитители чужого имущества хотят нажиться на том, что им не принадлежит, притащив в пункт приема металлолома тот же дорожный знак или чугунную крышку от канализационного люка. Парень же хотел соорудить спортивный снаряд. Что будет с ним дальше, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU