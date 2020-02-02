В ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессии

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:20:15+03:00

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В Еврейской автономии нашли граждан Китая, которые, как выяснилось, работали в области незаконно. Если быть точнее их нарушение было в том, что трудились они не по той профессии, что была указана в разрешении на работу.

- Нашли нарушителей во время рейда в лесном массиве в Облученском районе. По предварительной информации, иностранцы на момент обнаружения трудились в 32 и в 38 километрах на северо -восток от поселка Теплоозерск, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

На этих граждан уже составили административные протоколы и выписали им штрафа на общую сумму до четырех тысяч рублей. Также не оставили без внимания их работодателя. В отношении компании также составили административный протокол и обязали заплатить штраф на сумму две тысячи рублей. К слову, он уже оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU