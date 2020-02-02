2020-02-02T12:20:15+03:00
Общество

В ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессии

Нарушителей нашли в лесу в Облученском районе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессииВ ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии нашли граждан Китая, которые, как выяснилось, работали в области незаконно. Если быть точнее их нарушение было в том, что трудились они не по той профессии, что была указана в разрешении на работу.

- Нашли нарушителей во время рейда в лесном массиве в Облученском районе. По предварительной информации, иностранцы на момент обнаружения трудились в 32 и в 38 километрах на северо -восток от поселка Теплоозерск, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

На этих граждан уже составили административные протоколы и выписали им штрафа на общую сумму до четырех тысяч рублей. Также не оставили без внимания их работодателя. В отношении компании также составили административный протокол и обязали заплатить штраф на сумму две тысячи рублей. К слову, он уже оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессии
В Хабаровском крае завели уголовное дело за новое применение дорожных знаков
Пожарные в Комсомольске предотвратили страшный взрыв
В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6
В Биробиджане простятся с депутатом Гордумы Аллой Палькиной
Военные, выполняющие уникальный переход «Хабаровск-Москва», доберутся до Белогорска
В Хабаровском крае услышали сигнал тревоги «пернатой» кампании
Погода в Хабаровске на 2 февраля 2020 года: днем до -10, без осадков
В Хабаровском крае изъяли партию нелегального алкоголя
У комсомольчанина грабитель украл норковую шапку
Первые медали «75 лет Победы» вручил ветеранам губернатор Хабаровского края
Связанные одной сетью: все медучреждения Хабаровского края включат в «Цифровой контур»
В Еврейской автономии обнаружили китайцев-нелегалов
В Хабаровске стали чаще мыть общественный транспорт
Погода в Хабаровске на 1 февраля 2020 года: днем до -10, без существенных осадков