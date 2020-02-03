2020-02-03T02:36:17+03:00
Происшествия

Кровавое воскресенье: тело женщины с множественными ножевыми ранами обнаружили в Хабаровске

Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск
Евгения МОЛОТОВА
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Тело женщины обнаружили утром 2 февраля в доме по улице ПутевойТело женщины обнаружили утром 2 февраля в доме по улице ПутевойФото: Евгения МОЛОТОВА
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Тело женщины со следами множественных ножевых ранений обнаружили утром в воскресенье жильцы одного из домов по улице краевой столицы. Накануне, хозяин квартиры, его брат и приятель выпивали вместе с потерпевшей. Приятели приняли больше положенного и заснули, а утром их ожидал неприятный сюрприз: окровавленное тело гостьи, которую, они толком и не знали.

Брат владельца жилья исчез, именно он и стал основным подозреваемым. Личность женщины устанавливается, собутыльники ее о ней ничего вспомнить не смогли, соседи, видели впервые, а документов при ней не оказалось. На вид убитой около сорока лет. Поквартирный опрос соседей позволил сделать предварительный вывод о том, что убийство произошло рано утром воскресенья. Соседи слышали шум, но особого значения ему не придали – хозяин жилья, где произошло убийство, часто устраивал у себя попойки и бывал буен во хмелю.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. – Двое фигурантов задержаны, с ними работают следователи. Ведется розыск третьего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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