2020-02-03T03:24:40+03:00
Общество

Задолженность в триста миллионов взыскали приставы Хабаровского края с нерадивых родителей в прошлом году

При этом, почти половина алиметщиков уклоняется от исполнения обязательств перед своими детьми
Евгения МОЛОТОВА
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Задолженность в триста миллионов взыскали приставы Хабаровского края с нерадивых родителей в прошлом годуЗадолженность в триста миллионов взыскали приставы Хабаровского края с нерадивых родителей в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Содержание своих несовершеннолетних детей – обязанность родителей, закрепленная в целом ряде судебных актов России. Однако, к сожалению, уровень сознательности граждан, а иногда и их возможности приводят к тому, что свои обязанности перед детьми они не выполняют.

Так, за 2019 год судебными приставами Хабаровского края и ЕАО была взыскана с таких граждан задолженность более 300 миллионов рублей. Эти средства они задолжали собственным детям.

- Несмотря на то, что количество исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области снижается, однако все же проблема «беспринципности» нерадивых родителей по отношению к своим детям имеет место, отметили в пресс-службе судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО. - Так, на начало 2020 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области находится на исполнении порядка 14 тысяч исполнительных производств указанной категории.

При этом, в управлении отмечают тенденции по снижению количества исковых производств. 53,3 процента должников официально трудоустроены и находятся в рядах неплательщиков из-за старых долгов. Остальные, предмет забот судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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