2020-02-03T06:05:41+03:00
Общество

Недобросовестную многодетную мать наказали правоохранители в Комсомольске

Женщина слишком много времени уделяла работе и слишком мало своим детям
Евгения МОЛОТОВА
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Женщину привлекли к административной отвественностиЖенщину привлекли к административной отвественностиФото: Олег ЗОЛОТО
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После визита комиссии федерального омбудсмена в городе Юности начались массовые профилактические проверки. В ходе одной из них сотрудники линейного отдела транспортной полиции Комсомольска обнаружили многодетную семью, где на иждивении матери находятся трое несовершеннолетних. При этом установлено, что младшие дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, а старший - школу.

В ходе опроса мать сослалась на занятость. По словам женщины, она считала, что ее сын не сможет успевать за школьной программой, и хотела пройти с ним комиссию для перевода мальчика на домашнее обучение. Однако из-за сложного графика работы времени на поход с сыном на врачебную комиссию не нашлось. В квартире, где проживает семья, полицейские обнаружили беспорядок, антисанитарные условия. Продукты питания присутствовали в минимальном количестве.

В отношении женщины принято решение о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. С женщиной проведена профилактическая беседа. Информация о ситуации в семье направлена в центр социальной поддержки населения Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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