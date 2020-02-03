2020-02-03T03:27:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске из-за угрозы минирования отменили занятия во всех школах

В сообщении о заложенном взрывном устройстве не указано конкретное учебное заведение, поэтому решили перестраховаться
Ксения ТУРТЫГИНА
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Все школы Хабаровска остановили учебный процесс, дети отправлены по домамВсе школы Хабаровска остановили учебный процесс, дети отправлены по домамФото: Борис КОКУРИН
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Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из средних общеобразовательных учебных заведениях пришло сегодня утром. Причем составлено оно так, что непонятно – в какой именно школе, гимназии или лицее спрятана бомба. Поэтому в администрации Хабаровска было принято решение: ради безопасности детей отменить занятия во всех школах.

- Поскольку из текста сообщения неясно, какая именно школа попала под удар, было решено эвакуировать всех школьников. Детей отпускают по домам, - рассказал «КП» - Хабаровск» Руслан Соколов, руководитель пресс-службы администрации города.

Звонки с уроков прозвенели на 15-20 минут раньше расписания, классные руководители вывели детей из классов и довели до гардеробов. Среднее и старшее звено отпустили по домам, младших школьников, вероятно, раздадут родителям или родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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