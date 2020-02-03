Массовые «минирования» школ опять начались в Комсомольске-на-Амуре

3 Февр. 2020 2020-02-03T04:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах стали поступать в школы Комсомольска-на-Амуре около 10 часов утра. Персонал общеобразовательных учреждений немедленно приступил к эвакуации школьников.

- Сегодня утром поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах во всех 37 школах Комсомольска-на-Амуре. Руководство школ оповестили правоохранительные органы и проводят эвакуацию детей. Раньше такого массового минирования в городе не было, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Старших школьников отправляют по домам, младших пока переводят в закреплённые за школами учреждения образования и культуры. Собственно методика эвакуации преподавателями отработана неоднократно, это далеко не первое ложное минирование в городе Юности, но впервые минируют все школы сразу.

Полиции и пожарным придется постараться, чтобы отработать все поступившие вызовы. По словам специалистов раньше в городе минировали не больше 20 – 25 школ и поиск взрывных устройств занял больше полудня, сейчас правоохранителям придётся проверить 37 учебных заведений – это работы на целый день.

ИСТОЧНИК KP.RU