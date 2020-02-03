«Ростелеком. Лицей» подарит школьникам хабаровского края две недели бесплатных занятий

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:00:09+03:00

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Новый проект для школьников анонсировали в «Ростелекоме». В рамках сотрудничества с Координационным центром нацдоменов ru./рф учащиеся школ с первого по одиннадцатый класс могут с помощью промокода получить две недели бесплатных занятий в «Ростелеком.Лицее». Это сервис, который помогает в режиме онлайн улучшить свои знания, качественно подготовиться к участию в олимпиадах и сдаче ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям.

Для того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса «Ростелеком. Лицей», необходимо зарегистрироваться на сайте www.lc.rt.ru и ввести промокод V6J8RHG в разделе «Мои занятия». Промокод необходимо активировать до 7 февраля (включительно).

Сотрудничество с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ также предполагает экспертную поддержку социально-образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им» специалистами «Ростелеком. Лицея». В планах заполнение специального раздела «Знания» тестами для тренировочного мобильного приложения и ИТ-викторины. Победители очередного Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им», который состоится в ноябре 2020 года, получат полезные призы от «Ростелеком. Лицея» — сертификаты на бесплатный доступ к занятиям в течение нескольких месяцев.

В создании «Ростелеком. Лицея» приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Специалистами разработаны уникальные учебные материалы, которые соответствуют ФГОС. Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам учебной программы, интерактивные тренажеры, тесты и конспекты для закрепления материала. Все учебные материалы разделены по возрасту на два раздела: «Школа» и «Развитие». Помимо школьной программы онлайн-сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность.