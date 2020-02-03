2020-02-03T07:56:49+03:00
Происшествия

В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отца

Отпрыск морил голодом мать и отца и периодически сильно избивал
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отцаВ Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отцаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Как удалось установить следователям, 46-летний мужчина стал жить со своими родителями после того, как расстался с женой и съехал с ее квартиры. Особой любви сын ни к отцу, ни к матери не испытывал. Родители, которым исполнилось по 69 лет, болели, и как отмечают в полиции, находились в беспомощном состоянии. Вместо того, чтобы им помогать, отпрыск систематически избивал родственников и морил голодом. Издевательства продолжались с февраля 2017 по сентябрь 2018 года.

- Сын на протяжении полутора лет подвергал их жестокому обращению и истязанию путем нанесения телесных повреждений в различные части тела и головы, лишением пищи на длительное время. В указанный период родители обвиняемого лишились способности внятно и членораздельно говорить. Во время таких истязаний обвиняемый причинил своему отцу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Его отец не дожил до своего 70-летия полтора месяца, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Впрочем, обвиняемый свою вину так и не признал, по его словам, родители сами падали и бились головами о различные предметы в квартире. В эту версию следователи, работавшие над уголовным делом, поверить не смогли. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса: «Истязание двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии» и «Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы. Дело после рассмотрения прокуратурой было направлено в Хабаровский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят новую школу
В Хабаровский край возвращаются морозы
Более 13 тысяч школьников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае
В Хабаровском крае у студентов ищут наркотики
В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отца
Недобросовестную многодетную мать наказали правоохранители в Комсомольске
«Ростелеком. Лицей» подарит школьникам Хабаровского края две недели бесплатных занятий
Массовые «минирования» школ опять начались в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровске из-за угрозы минирования отменили занятия во всех школах
Задолженность в триста миллионов взыскали приставы Хабаровского края с нерадивых родителей в прошлом году
Кровавое воскресенье: тело женщины с множественными ножевыми ранами обнаружили в Хабаровске
Мобильный путеводитель по Шантарским островам выпустят в Комсомольске
Погода в Хабаровске на 3 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно, днем до -9 градусов
В ЕАО китайцам выписали штраф за работу не профессии
В Хабаровском крае завели уголовное дело за новое применение дорожных знаков
Пожарные в Комсомольске предотвратили страшный взрыв
В Хабаровске нашли еще один аргумент в пользу ликвидации трамвайного маршрута №6
В Биробиджане простятся с депутатом Гордумы Аллой Палькиной
Военные, выполняющие уникальный переход «Хабаровск-Москва», доберутся до Белогорска
В Хабаровском крае услышали сигнал тревоги «пернатой» кампании
Погода в Хабаровске на 2 февраля 2020 года: днем до -10, без осадков
В Хабаровском крае изъяли партию нелегального алкоголя
У комсомольчанина грабитель украл норковую шапку
Первые медали «75 лет Победы» вручил ветеранам губернатор Хабаровского края
Связанные одной сетью: все медучреждения Хабаровского края включат в «Цифровой контур»
В Еврейской автономии обнаружили китайцев-нелегалов
В Хабаровске стали чаще мыть общественный транспорт
Погода в Хабаровске на 1 февраля 2020 года: днем до -10, без существенных осадков