В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отца

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:56:49+03:00

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Как удалось установить следователям, 46-летний мужчина стал жить со своими родителями после того, как расстался с женой и съехал с ее квартиры. Особой любви сын ни к отцу, ни к матери не испытывал. Родители, которым исполнилось по 69 лет, болели, и как отмечают в полиции, находились в беспомощном состоянии. Вместо того, чтобы им помогать, отпрыск систематически избивал родственников и морил голодом. Издевательства продолжались с февраля 2017 по сентябрь 2018 года.

- Сын на протяжении полутора лет подвергал их жестокому обращению и истязанию путем нанесения телесных повреждений в различные части тела и головы, лишением пищи на длительное время. В указанный период родители обвиняемого лишились способности внятно и членораздельно говорить. Во время таких истязаний обвиняемый причинил своему отцу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Его отец не дожил до своего 70-летия полтора месяца, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Впрочем, обвиняемый свою вину так и не признал, по его словам, родители сами падали и бились головами о различные предметы в квартире. В эту версию следователи, работавшие над уголовным делом, поверить не смогли. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса: «Истязание двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии» и «Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы. Дело после рассмотрения прокуратурой было направлено в Хабаровский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU