Более 13 тысяч школьников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:56:11+03:00

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Сейчас в Хабаровском крае завершилась регистрация на право прохождения итогового собеседования по русскому языку. В регионе его будут проходить 13250 старшеклассников, по результатам собеседования, в которое входят задания по проверке навыков устной речи, школьники будут допущены к государственной итоговой аттестации.

- Во время итогового собеседования экзаменуемому предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем. Здесь нужно будет описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать над одной из сформулированных проблем. Четвертое задание - это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. Между собой связаны первые два задания, а также третье и четвертое. Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всей работы - 20. Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета - 10, - сообщили в краевом министерстве образования.

Во время выполнения заданий все ответы учеников будут записываться при помощи микрофона, на собеседование отведут около 15 минут, для участников с ограниченными возможностями - полчаса. Проверка заданий займет пять дней. Перепройти собеседование можно будет 11 марта и 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU