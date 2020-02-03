В Хабаровском крае мужчина обокрал заснувшего собутыльника на 220 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:46:22+03:00

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Вернувшись утром домой жительница Советской Гавани обнаружила спящего с похмелья мужа и не нашла своих золотых украшений, ноутбука и телефона общей стоимостью 220 тысяч рублей. С заявлением о краже женщина обратилась в полицию. Розыск подозреваемого много времени не занял. Сыщики, прибывшие на место происшествия, опросили мужа и выяснили, что накануне тот выпивал со своим знакомым, а потом уставший уснул.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина распивал спиртные напитки с безработным 32-летним жителем Ванино. Когда хозяин квартиры уснул, злоумышленник похитил имущество, принадлежащее жене потерпевшего. Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные от сделки деньги, потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас обвиняемый сидит под домашним арестом, дело, заведенное на него по статье «Кража» направлено в суд. Как рассказали в ведомстве большую часть похищенного имущества удалось вернуть потерпевшим, тем не менее ноутбук, золотые серьги и кольцо найти пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU