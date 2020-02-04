2020-02-04T05:24:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае проиндексировали все социальные выплаты

Коэффициент зависит от индекса потребительских цен, по итогам прошлого года он составил три процента
Ксения ТУРТЫГИНА
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Уже с февраля граждане получат проиндексированные выплаты.Уже с февраля граждане получат проиндексированные выплаты.Фото: Правительство Хабаровского края
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С февраля социальные выплаты в Хабаровском крае вырастут на три процента, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Изменения коснутся свыше одиннадцати с половиной тысячи человек.

С 1 февраля вырастут пособия жителям Хабаровского края, имеющим детей. В том числе: пособие по беременности и родам, единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, разовая выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (детьми), единовременное и ежемесячное пособия беременной жене военнослужащего-срочника. Также проиндексированы выплаты тем, кто подвергся воздействию радиации.

Перерасчет проводится в беззаявительном порядке, центры соцподдержки населения сами рассчитают новую величину пособий. Увеличенные выплаты граждане получат уже в феврале.

Единая индексация социальных выплат проводится один раз в год – с 1 февраля текущего года. Коэффициент напрямую зависит от индекса потребительских цен: Росстат выдает данные, как изменились цены за год (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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