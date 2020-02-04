Погода в Хабаровске на 4 февраля 2020 года: в Хабаровске похолодает, днем до -12 градусов

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:21:40+03:00

Якутский фронт принесет в регион существенное похолодание и промозглый ветер. Фото: Евгения МОЛОТОВА

Якутский фронт принесет в регион существенное похолодание и промозглый ветер.

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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 1 метр в секунду, порывы до 7 метров. Температура ночью -20. Днем -12. По ощущениям до -20.

В Хабаровске облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, порывы до 7 метров. Температура воздуха ночью -20. Днем -12. По ощущениям днем до -20. Уровень Амура 80 сантиметров. Толщина льда у города 90 сантиметров.

В Бикине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Ночью до -26. Днем до -12, по ощущениям до -18.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, порывы до 7 метров. Ночью -22. Днем -17.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Возможен снег Ветер южный, 3 метра в секунду. Ночью до -37. Днем -16, по ощущениям до -27. Уровень Амура у Города Юности 5 см. Толщина льда у города 80 см.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью до -40. Днем --23. По ощущениям до -28.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 1-3 метра в секунду. Ночью -20. Днем -14. По ощущениям до -24 Уровень Амура в устье реки 57 сантиметров. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске солнечно. Ветер северный, 4 метра в секунду. Ночью -23. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 58%.

Минимальная температура воздуха этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Арке: -36 градусов. Максимальная температура воздуха наблюдалась в Советской Гавани: -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU