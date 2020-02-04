2020-02-04T05:20:16+03:00
Общество

Житель Комсомольска в одиночку дойдет на лыжах до Николаевска в честь годовщины Победы

На основе своих видеозаметок Константин Еремеев планирует снять фильм о людях и их отношении к подвигу предков
Евгения МОЛОТОВА
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В прошлый раз Константин в одиночку пробежал 400 километров по маршруту Комсомольск-Хабаровск. Фото: соцсетиВ прошлый раз Константин в одиночку пробежал 400 километров по маршруту Комсомольск-Хабаровск. Фото: соцсети
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Это не первый проект комсомольчанина. Путешествие в рамках некоммерческого проекта «Земля экспедиций» Константин Еремеев совершает третий год. В прошлом году это был пробег из Комсомольска в Хабаровск. Сейчас переход посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- За прошедшие годы уже закрепились некоторые традиции своего рода, - говорит путешественник. - Основа концепции проекта - привлечение внимания к какому-либо острому социальному вопросу. В этом году оно адресовано памяти тех, кто сражался за эту землю против захватчиков, сил зла. Это мотивирует меня идти на подобные испытания гораздо более, чем всё остальное. В этом году я ставлю себе задачу дойти до Николаевска.

По словам спортсмена, цель экспедиции заключается в том, чтобы найти истории и людей, память которых связана с эпохой Великой отечественной войны. Оценить всю глубину связи с ней и понять, как изменилось отношение соотечественников к подвигу своих предков.

- Провести параллели войны с сегодняшним днём - очень важная задача для понимания того, кто мы есть и куда идём. Собранный материал по итогу войдёт в мини-фильм, - отмечает Константин.

Путешественнику предстоит преодолеть по льду Амура около шестисот километров. На ночлег он планирует останавливаться в населенных пунктах по пути следования, но не исключает и возможность ночевки под открытым небом. Надо отметить, что предыдущая группа спортсменов проходила данным маршрутом в 2008 году. На поход они потратили 17 дней. В одиночку подобное испытание еще никто не преодолевал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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