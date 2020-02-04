2020-02-04T05:13:23+03:00
Происшествия

Комсомольчанин хотел порадовать друга, а получил четыре года строгача за сбыт наркотиков

Запрещенное вещество он пытался передать вместе с конфетами
Евгения МОЛОТОВА
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Комсомольчанин хотел порадовать друга, а получил четыре года строгача за сбыт наркотиковКомсомольчанин хотел порадовать друга, а получил четыре года строгача за сбыт наркотиковФото: Прокуратура Хабаровского края
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В городе Юности вынесен приговор за сбыт наркотиков в учреждении УФСИН безработному ранее не судимому мужчине. Как установлено следствием, в сентябре 2018 года злоумышленник собрал пакет продуктов для передачи своему административно-осужденному другу. В числе прочего в нем находились конфеты, в одну из которых было завернуто наркотическое вещество.

- В ходе досмотра передачи дежурный сотрудник обратил внимание на подозрительную конфету, - объяснили в пресс-службе прокуратуры. - В ходе экспертизы было установлено, что это смесь гашишного масла с табаком, массой 0,32 грамма. Средство было изъято, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый свою вину признал, а на допросе пояснил, что таким образом хотел порадовать друга, так как знал, что он «любит принимать наркотики». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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