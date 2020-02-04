2020-02-04T05:09:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае молодые матери пройдут переобучение и повысят квалификацию

Заявление на бесплатную переподготовку подали уже 450 женщин
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае молодые матери пройдут переобучение и повысят квалификациюВ Хабаровском крае молодые матери пройдут переобучение и повысят квалификациюФото: Правительство Хабаровского края
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Возможность пройти бесплатное переобучение или повысить квалификацию для молодых матерей, сидящих дома с малолетними детьми, предусмотрена национальным проектом «Демография». Как сообщают в правительстве края, уже подали заявления 450 женщин.

Мало того - в этом году за счет увеличения федерального финансирования спектр тех, кто сможет воспользоваться этим правом, стал гораздо шире. Теперь он включает в себя и неработающих женщин с детьми дошкольного возраста.

- Программа по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пользуется высоким спросом среди населения. К примеру, в Хабаровском центре занятости сейчас наблюдается ажиотаж. Предварительную запись на курсы мы открыли еще в конце 2019 года. Буквально за месяц мы получили больше заявок, чем планировали за год. Будем готовить предложение от Хабаровского края на увеличение федерального финансирования программы региону в этом году, - подчеркнули в краевом комитете по труду и занятости населения.

Сейчас в программе 55 профессий, самые популярные из них: бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада. Участницы проекта самостоятельно выбирают направление и образовательную организацию. Подробнее можно узнать в центрах занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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