2020-02-04T06:37:28+03:00
Общество

Социальные некоммерческие инициативы в Хабаровском крае поддержат рублем

Муниципалитеты получат на это дополнительные 3,5 миллиона из регионального бюджета
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Социальные некоммерческие инициативы в Хабаровском крае поддержат рублемСоциальные некоммерческие инициативы в Хабаровском крае поддержат рублемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Значимость некоммерческих организаций для любого гражданского общества очень велика. А поддержание ее инициатив, в том числе и с помощью субсидий, одна из приоритетных задач региональных властей. В 2020 году на эти цели из региональной казны уже выделили три с половиной миллиона рублей против четырех за весь прошлый год. Кто же может рассчитывать на льготное финансирование?

- Субсидию могут получить социально значимые проекты - профилактика социального сиротства, поддержка и защита материнства, отцовства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, сохранение и охрана объектов культурного наследия, волонтерство, деятельность в сфере патриотического воспитания, участие в профилактике тушения пожаров и другие, - рассказали в пресс-службе правительства края.

За последние несколько лет активность в этом направлений коммерческого сектора значительно возросла - по итогам 2019 года 36 идей от социально ориентированных некоммерческих организаций получили 55 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реализацию. На сегодняшний день в крае официально зарегистрировано 2294 некоммерческие организации, около 70% из них считаются социально ориентированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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