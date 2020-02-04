Только в путь: В Хабаровском крае открылись пять новых ледовых переправ

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:07:22+03:00

Четыре зимних дороги открылись в районе имени Лазо и еще одна в Аяно-Майском районе

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Не смотря на то, что зима готовится сдать позиции следующему времени года, в регионе открываются новые ледовые переправы. Ожидаемое похолодание дает шанс продержаться зимним дорогам подольше, соединяя между собой отдаленные населенные пункты.

Комиссия ГИМС краевого МЧС проверила и приняла в эксплуотацию сразу пять переправ в двух районах хабаровского края.

- Четыре ледовые переправы организованы в районе имени Лазо через реки Долми и Матай Лазовского лесничества, через ключи Маховой и Правая Хука Катэнского лесничества. Их максимальная грузоподъемность до 25 тонн. Еще одну ледовую трассу одобрили в Аяно-Майском районе через реку Мая на автозимнике Нелькан – Уоргалан. Эта дорога приспособлена для движения как колесной, так и гусеничной техники грузоподъемностью до 60 тонн, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают инспекторы на всех переправах лед достаточно крепкий, монолитный, без трещин и прогибов. Везде устроены посты регулирования, оборудованные аншлагами и средствами спасения. На дорогах размещены специальные знаки с указанием максимальной грузоподъёмности и ограничивающие максимальную скорость передвижения автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU