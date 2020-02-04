На набережной Хабаровска появится аллея героев спорта, принимавших участие в Великой Отечественной войне
Аллея памяти дальневосточных спортсменов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, разместится на центральной пешеходной дорожке спортивного парка на набережной Хабаровска. Называться она будет «Спортсмены - Герои Победы».
- Среди них наши земляки: Герой Советского Союза Константин Коротков, судья всесоюзной категории Анатолий Руденко, тренер пор хоккею с мячом Николай Галюк, легендарный боксер Иван Гущин и другие спортсмены-дальневосточники. Аллею памяти также украсят имена участников первой послевоенной Олимпиады в Хельсинки. В 1952 году четверть команды из Советского Союза состояла из участников Великой Отечественной войны. Среди них прошедший все ужасы фашистских концлагерей, абсолютный чемпион Олимпийских игр по гимнастике Виктор Чукарин, ветеран-пулеметчик Александр Ануфриев, известный отечественный пловец Леонид Мешков и другие герои, - рассказала Юлия Коробчук, начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК.
Это не единственный проект, который будет реализован на набережной к 9 мая. Дизайнеры подготовят «Ландшафты памяти». Объемные топиарные фигуры из цветов, выполненные в виде солдатской каски, автомата и огромных алых звезд, разместятся на фонтанной площади и береговой линии Амура.
ИСТОЧНИК KP.RU