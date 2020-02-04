2020-02-04T09:15:10+03:00
Общество

На набережной Хабаровска появится аллея героев спорта, принимавших участие в Великой Отечественной войне

Откроют ее к 75-й годовщине Победы, торжественная церемония пройдет 9 мая
Борис КОКУРИН
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На набережной Хабаровска появится аллея героев спорта, принимавших участие в Великой Отечественной войнеНа набережной Хабаровска появится аллея героев спорта, принимавших участие в Великой Отечественной войнеФото: Егор Костюченко
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Аллея памяти дальневосточных спортсменов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, разместится на центральной пешеходной дорожке спортивного парка на набережной Хабаровска. Называться она будет «Спортсмены - Герои Победы».

- Среди них наши земляки: Герой Советского Союза Константин Коротков, судья всесоюзной категории Анатолий Руденко, тренер пор хоккею с мячом Николай Галюк, легендарный боксер Иван Гущин и другие спортсмены-дальневосточники. Аллею памяти также украсят имена участников первой послевоенной Олимпиады в Хельсинки. В 1952 году четверть команды из Советского Союза состояла из участников Великой Отечественной войны. Среди них прошедший все ужасы фашистских концлагерей, абсолютный чемпион Олимпийских игр по гимнастике Виктор Чукарин, ветеран-пулеметчик Александр Ануфриев, известный отечественный пловец Леонид Мешков и другие герои, - рассказала Юлия Коробчук, начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК.

Это не единственный проект, который будет реализован на набережной к 9 мая. Дизайнеры подготовят «Ландшафты памяти». Объемные топиарные фигуры из цветов, выполненные в виде солдатской каски, автомата и огромных алых звезд, разместятся на фонтанной площади и береговой линии Амура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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