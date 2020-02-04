Росгвардейцы Хабаровска стали победителями краевого чемпионата по бильярду

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Турнир прошел в Хабаровске, на базе краевой федерации бильярдного спорта по правилам русского бильярда. Спортсмены состязались в дисциплине «свободная пирамида». От каждой команды играли трое спортсменов, а матчи шли одновременно на трех столах. Результат — сокрушительная победа росгвардейцев. Серебряными призерами стали военнослужащие из Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, заслуженная бронза у спортсменов Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Турнир проходил в рамках региональной спартакиады всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Главный судья соревнований Станислав Соседов отметил отличную подготовку росгвардейцев, которые второй год подряд становятся победителями этих соревнований. В составе сборной команды Росгвардии отметились заместитель командира авиационной эскадрильи майор Никита Комиссаров, командир отделения батальона оперативного назначения младший сержант Артем Тишкин и стрелок группы охраны рядовой Александр Юртаев.

Бильярдный спорт стал первой дисциплиной ежегодной спартакиады общества «Динамо». Победа принесла росгвардейцам первые очки, которые создадут задел на будущее.