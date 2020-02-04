2020-02-04T11:32:07+03:00
Общество

«Бэтмен» вышел на расчистку малых рек Хабаровска

Из-за незаконного сброса воды ручьи разлились и едва не затопили окружающие дома
Евгения МОЛОТОВА
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Разлившийся ручей мог наделать много бедыРазлившийся ручей мог наделать много бедыФото: Администрация Хабаровска
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В русле ручья, впадающего в речку Гнилая Падь, которая протекает в районе улиц Луговая, Красный Яр и переулка Костромской, идут работы по расчистке. Как уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска, здесь произошел несанкционированный сброс воды, уровень ручья поднялся, в итоге лед забил водопропускные трубы.

Под угрозой затопления оказались близстоящие дома. Поэтому и вызывали «Бэтмена» - мощный экскаватор, который снял ледяной покров с ручья. Через забитые льдом трубы тем временем прогнали горячую воду.

- В Железнодорожном районе протекают несколько малых рек. Зимой ситуация становится особенно сложной: много несанкционированных сбросов с коттеджей, автомоек и других объектов, - рассказал Евгений Шипицын, главный специалист отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Железнодорожным районом. - При этом часто невозможно установить, откуда конкретно поступает вода. В результате страдают хабаровчане, у которых подтопленными оказываются подвалы и гаражи: недавно, к примеру, откачивали воду из погреба дома по улице Железнодорожной.

В Хабаровске много ручьев и малых рек, общая их протяженность свыше ста километров. Самые крупные, это Чернушка, Гнилая Падь, Малая Березовая, Полежаевка, Красная, Правая и Левая Березовая. Поскольку все они входят в бассейн Амура, то являются собственностью государства. А значит, деньги на их содержание в нормативном состоянии должен выделять федеральный бюджет. Примерная стоимость работ по увеличению пропускной способности русел рек - около 250 миллионов рублей. Однако зачастую работы по углублению и расчистке русел город выполняет за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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