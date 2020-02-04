2020-02-04T08:19:19+03:00
Происшествия

Житель Хабаровского края, насушивший 18 килограммов конопли, отправился в тюрьму

Мужчина прятал наркотическое вещество в особо оборудованных тайниках
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Хабаровского края, насушивший 18 килограммов конопли, отправился в тюрьмуЖитель Хабаровского края, насушивший 18 килограммов конопли, отправился в тюрьмуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В октябре прошлого года 53-летний житель Советской Гавани попался с поличным силовикам, которые заподозрили мужчину в хранении наркотиков. Во время обыска и задержания выяснилось, что подозреваемый вырастил на собственном участке около 18 килограммов конопли, расфасовал ее в полиэтиленовые пакеты и отнес в специально оборудованные и хитро спрятанные от людских глаз схроны. Часть тайников располагалась здесь же, на участке, а часть в близлежащем лесу в окрестностях поселка Гатка. Преступника арестовали и возбудили уголовное дело, по которому накануне суд вынес решение.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге по решению суда совгаванец проведет 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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