2020-02-05T01:43:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае к 75-й годовщине Победы подготовят 800 мероприятий

Среди них концерты, выставки, парады, забеги и общественные акции
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае к 75-й годовщине Победы подготовят 800 мероприятийВ Хабаровском крае к 75-й годовщине Победы подготовят 800 мероприятийФото: Администрация Хабаровска
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В России 2020 год объявили Годом памяти и славы - конечно же, речь идет ни о чем ином, как о победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Хабаровский край не останется в стороне и уже вовсю готовится к проведению мероприятий, посвященных великой дате - 75-летию со дня Победы.

- Ко Дню Победы в регионе запланировано более 800 концертов, спектаклей, выставок и других культурных событий, - поделились планами в пресс-службе правительства края. - Наряду с этим в регионе пройдут различные патриотические акции. В их числе - «Сад Победы», «Памяти Героев», «Без срока давности», «Свеча Памяти», «Великое кино великой страны», «Забота о ветеранах».

Конечно же, 9 мая, как и по всей стране, в Хабаровске промарширует ежегодный парад, после которого от площади Ленина до площади Славы к мемориальному комплексу пройдет колонна «Бессмертного полка». Также 9 мая на стадионе имени Ленина планируют открыть пешеходный фонтан и организовать праздничный спортивный забег.

Отдельно стоит отметить программы, направленные на поддержку ветеранов - им в течение всего года оказывается не только социальная, но и медицинская адресная помощь, а в 2020 для ветеранов организуют благотворительные показы в театрах и кино. Кроме того, в этом году в планах восстановить три братских могилы, поставить 14 мемориальных знаков и нанести еще 14 имен погибших во время войны на мемориальные плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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