4 Февр. 2020 2020-02-04T11:30:30+03:00

В Хабаровском крае за прошлый год зафиксировли 89 звонков с сообщениями о «минированиях» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Отвечая на массовые вопросы жителей края о волнах телефонного терроризма, под знаком которого прошел весь предыдущий год, сотрудники краевой прокуратуры рассказали о том, какой комплекс мер принимается для установления личности киберхулиганов, от сообщений которых край лихорадит и в этом году.

- Работа ведется ежедневно, - рассказал в своем интервью заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук. - Однако существует и целый ряд претензий к работе полиции.

Как отметили представители прокуратуры, речь здесь и о не доведенных до конца расследованиях, нескольких случаях, когда отсутствуют акты оценки ущерба, нанесенного заведомо ложным сообщением о минировании. Отмечается также недостаточно компетентная работа и в направлении международного сотрудничества.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас проводится корректировка хода расследований в части оперативно-розыскной деятельности. Ситуация осложняется тем, что значительная часть таких звонков и сообщений поступает с использованием IP-телефонии, когда злоумышленниками используется технология подмены абонентских номеров и интернет-адресов.

- Страны высвечиваются разные: Украина, Бангладеш, страны Африки, даже Германия и Австралия, что усложняет поиск, - отметил Максим Собчук. - Тем не менее лица устанавливаются, у нас по фактам сообщений о минировании в 2019 году 11 уголовных дел отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU