В Хабаровске разгулялась ОРВИ, болеют в основном дети

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:59:33+03:00

Эпидемиологический порог пока не превышен, но четыре с половиной тысячи заболевших за неделю - повод насторожиться

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Показатель по уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровске ниже эпидемиологического порога всего на десять процентов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за прошедшие семь дней 4590 человек обратились к врачам с симптомами респираторной инфекции, из них - 3302 ребенка. Лабораторно подтвержден грипп у двадцати четырех пациентов.

- В первую неделю января текущего года в Хабаровске ОРВИ заболел 2371 человек, что было ниже эпидпорога на 31,1%. Во вторую неделю было зарегистрировано 1874 случая заболеваемости (-35,1%), третья январская неделя – 2914 человек (-13,1%), четвертая – 3591 человек (-23%). Теперь от достижения эпидпорога Хабаровск отделяют всего 10,6%. При этом среди заболевших растет число взрослых пациентов, но «бить в набат», все-таки, еще рано, - прокомментировала динамику заболеваемости Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

На карантин по ОРВИ закрыты двадцать девять классов в двенадцати школах Хабаровска. Ученики школы №24 вообще получили внеплановые каникулы – учебное заведение до 5 февраля полностью закрыто на карантин. Болеют и детсадовцы: воспитанники шести групп в шести детсадах сидят дома. Карантин по внебольничной пневмонии объявлен в одной группе сада №23.

- Обстановка с этим заболеванием в Хабаровске далека от благополучной. На прошлой неделе в краевом центре внебольничной пневмонией заболели 164 человека. С начала 2020-го было зарегистрировано 811 случаев. В среднем, еженедельно ею заболевают от 150 до 180 человек, причем происходит это не сезонно, а в течение всего года, - добавила Татьяна Скорик.

Так что хабаровчанам стоит тщательнее соблюдать меры профилактики, при ухудшении самочувствия не народными средствами пользоваться, а бежать к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU