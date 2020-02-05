Погода в Хабаровске на 5 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно с прояснениями, днем до -11 градусов

5 Февр. 2020 2020-02-05T01:07:22+03:00

Легкий ветерок и высокое атмосферное давление гарантируют отсутствие осадков на всей территории региона

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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Температура ночью -22. Днем -9. По ощущениям до -13.

В Хабаровске облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью -14. Днем -11. По ощущениям днем до -18. Уровень Амура 80 см. Толщина льда у города 80 сантиметров.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Ночью до -26. Днем до -9, по ощущениям до -13.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, порывы до 10 метров. Ночью -19. Днем -12.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер северный, 2 метра в секунду. Ночью -29. Днем -17. Уровень Амура у Города Юности 5 см. Толщина льда у города 80 см.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью до -40. Днем --23. По ощущениям до -28.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 1 метр в секунду. Ночью -27. Днем -20. По ощущениям до -24 Уровень Амура в устье реки 57 см. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду, порывы до 9 метров. Ночью -23. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.

Минимальная температура воздуха этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -37 градуса. Максимальная температура воздуха наблюдалась в Солнечном районе в Горине: -7 градусов .

ИСТОЧНИК KP.RU