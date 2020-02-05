Полмиллиона рублей получат лауреаты литературной премии имени В.К. Арсеньева за лучшие произведения о Дальнем Востоке

5 Февр. 2020 2020-02-05T02:35:33+03:00

К участию в конкурсе приглашают как российских, так и зарубежных авторов

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Второй сезон общероссийской литературной премии имени В.К. Арсеньева стартовал 1 февраля. В рамках конкурса авторы, пишущие о Дальнем Востоке могут представить произведения в трех традиционных номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Предоставить к участию можно художественные, документальные или историко-биографические произведения. Инициатором идеи премии стал вице-премьер, полпред ДФО Юрий Трутнев.

– Книги влияют на нашу жизнь. Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями, - отметил он. - Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным.

Главной задачей конкурса, по мнению организаторов, является создание динамичного и современного облика Дальнего Востока, поиск новых тем, и рассказ о героях. В прошлом году на соискание было подано 193 произведения из 17 регионов страны и одного зарубежного государства, 79 из них были приняты к рассмотрению, 30 - отобраны в лонг-лист.

Подать заявки авторы могут до 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Авторы лучших произведений в каждой из трех номинаций получат по 500 тысяч руб.

ИСТОЧНИК KP.RU