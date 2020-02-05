2020-02-05T04:18:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае ветеранов войны могут начать бесплатно возить в такси и междугородних автобусах

Инициатива обсуждается в краевом правительстве
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае ветеранов войны могут начать бесплатно возить в такси и междугородних автобусах. Фото: соцсетиВ Хабаровском крае ветеранов войны могут начать бесплатно возить в такси и междугородних автобусах. Фото: соцсети
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Текущий год в России объявлен годом памяти и славы. В связи с этим, в краевом правительстве обсудили подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75 годовщины победы в великой отечественной войне.

На сегодняшний день в Хабаровском крае проживают 3198 ветеранов Великой отечественной войны из них 391 участник войны, 2646 тружеников тыла, 54 жителя блокадного Ленинграда, 107 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, а также 936 вдов погибших участников войны. Все они получают адресную помощь в течение всего года. В связи с этим парламентариями высказано было предложение об организации бесплатного проезда для ветеранов в такси, междугородних автобусах и на железнодорожном транспорте.

Им в течение года оказывается не только социальная и медицинская адресная помощь. Так, в апреле-мае планируется организовать бесплатный проезд в такси и общественном транспорте междугороднего сообщения.

Отдельная работа направлена на увековечение памяти погибших при защите Отечества. В этом году в регионе, в рамках федеральной целевой программы, будет восстановлено три братских могилы, установлено 14 мемориальных знаков, а также нанесено 14 имен погибших на мемориальные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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