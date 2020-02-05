Более шестисот человек обследовали врачи Хабаровского края в поисках коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:06:26+03:00

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В рамках борьбы с эпидемией коронавируса, поразившей соседний с Россией Китай, в Хабаровском крае проводится ряд профилактических мероприятий. Одно из них, обязательное обследование лиц, возвращающихся из Китая. Так, проверку прошли российские туристы, вернувшиеся с китайского острова Хайнань и жители Китая въехавшие на территорию края как из других регионов, так и из Поднебесной.

- За минувшие сутки в Хабаровский край рейсом из Сеула прилетели 5 граждан КНР. У пассажиров взяли пробы, которые отправили в лабораторию. Тесты показали отрицательные результаты, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Хабаровского края. - По этой же схеме мы ранее проверяли въезжающих через «Покровку». Сейчас этот пограничный пункт временно закрыт.

С сегодняшнего дня въезд граждан без вида на жительство, прибывающих с территории КНР через воздушные пункты пропуска, кроме московского аэропорта Шереметьево ограничен, а граждане имеющие вид на жительство должны провести 14 дней в зоне карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU