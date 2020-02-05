В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:28:56+03:00

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Вызов на пульт дежурной части поступил в половине седьмого вечера. Звонивший сообщил о возгорании в квартире одного из домов на Магистральном шоссе. Прибыв на место, пожарные расчеты выяснили, что дым идет из окна одной из квартир на втором этаже многоэтажного жилого дома.

- Вскрыв дверь в квартиру, звено газодымозащитной службы приступило к разведке задымленных помещений, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Внутри спасателями был обнаружен мужчина 1975 года рождения в бессознательном состоянии.

Пожарные оперативно оказали пострадавшему первую помощь и, приведя его в сознание, передали бригаде спешно вызванных на место ЧП медиков. С сильным отравлением угарным газом, ожогами кистей рук и лица мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

В трехкомнатной квартире горели домашние вещи на площади в четыре квадратных метра и часть дивана. Кроме того, на газовой плите были открыты две конфорки. Прибывшие сотрудники газовой службы установили в пострадавшей квартире заглушку, а газ был перекрыт. Больше никому из жильцов помощь не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU