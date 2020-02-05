2020-02-05T08:27:43+03:00
Происшествия

Более двухсот коррупционеров задержали в 2019 году на территории Хабаровского края

Среди фигурантов уголовных дел трое бывших чиновников городской администрации краевой столицы
Евгения МОЛОТОВА
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Прокуратура Хабаровского края подвела итоги 2019 года.Прокуратура Хабаровского края подвела итоги 2019 года.Фото: Прокуратура Хабаровского края
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Прокуратура Хабаровского края подвела итоги 2019 года. По словам представителей надзорных органов, за прошлый год выявлено 222 преступления коррупционной направленности, преимущественно это дача или получение взятки. По фактам возбуждено 231 уголовное дело.

- В большинстве случаев речь идет о даче взятки - 52 дела, и получении взятки - 40 дел, - отчиталась начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Марина Красильникова. - Общая сумма ущерба, причиненного государству и гражданам этими случаями, превысила 410 миллионов рублей. Правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемых и подозреваемых в коррупции, оцениваемое на 40% больше суммы ущерба.

В числе подозреваемых по коррупционным статьям трое чиновников хабаровской мэрии: Ольга Тен, Олег Гроо и Сергей Суковатый. Никто из них вину пока не признал.

Также в крае часто выявляются случаи нарушений закона государственными и муниципальными служащими, 136 таких фактов в 2019 году. В основном это сокрытие данных о расходах и доходах или имуществе семьи. Один из таких нарушителей, бывший сотрудник полиции Комсомольского района Хабаровского края, был уволен со службы с формулировкой «утрата доверия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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