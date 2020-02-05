2020-02-05T06:41:09+03:00
Общество

В Хабаровске новые улицы назовут в честь героев Великой Отечественной войны

Имена бойцов присвоят пяти новым улицам в микрорайоне «Ореховая сопка»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске новые улицы назовут в честь героев Великой Отечественной войныВ Хабаровске новые улицы назовут в честь героев Великой Отечественной войныФото: Евгения ГУСЕВА
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Администрация города всерьез взялась за разработку схемы развития дорожной сети в микрорайоне «Ореховая сопка». Жители этого района и его окрестностей часто сетуют на то, что единственной дороги, ведущей через район бывшего Овощесовхоза к центру города - недостаточно для нынешнего сумасшедшего трафика. Однако теперь, возможно, жалобы местных жителей учтут при планировании новой инфраструктуры.

- «Ореховая сопка» - это крайне перспективный район для застройки: в ближайшие годы здесь будет построено до миллиона квадратных метров жилья и появится не менее пяти довольно крупных новых улиц, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем инстаграм-аккаунте. - Посовещавшись с коллегами, приняли решение, что они будут названы в честь героев Великой Отечественной войны. Мне кажется, это особенно актуально в год 75-летия Победы.

По словам мэра, он уже дал поручение департаменту муниципальной собственности организовать работу с представителями общественности, а также опросить жителей города и собрать их предложения о том, имена каких великих воинов присвоить улицам в растущем микрорайоне. Жителей города Сергей Кравчук призвал высказываться в комментариях к публикации, и в целом его идея «зашла» в народ.

- Отличная идея! Создайте сайт, ресурс и устроим голосование, - написал один из пользователей в комментариях к записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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