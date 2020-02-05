2020-02-05T08:26:00+03:00
Общество

Этой весной в Хабаровском крае будут собирать мусор раздельно

В правительстве региона подписали постановление, устанавливающее новый порядок накопления твердых коммунальных отходов
Борис КОКУРИН
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Этой весной в Хабаровском крае будут собирать мусор раздельноЭтой весной в Хабаровском крае будут собирать мусор раздельноФото: Борис КОКУРИН
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Собственно, правила накопления твердых бытовых отходов в регионе работают еще с 2017 года, но в связи с новыми веяниями и борьбой за чистоту окружающей среды было решено внести в них изменения. Новое постановление правительства края уже подписано и вступит в силу с 1 марта.

О раздельном сборе ТКО в последнее время говорится очень много, теперь новый порядок создаст реальные условия для раздельного сбора и переработки мусора, - уверены в правительстве.

- Новый порядок создает условия для раздельного накопления ТКО на территории края, позволяющие систематизировать и унифицировать процесс раздельного накопления как со стороны граждан, так и со стороны организаций, осуществляющих деятельность по утилизации отходов, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Что касается подробностей, то с марта раздельное накопление ТКО можно будет организовывать двумя способами: многоконтейнерным и двухконтейнерным. В первом случае для каждого вида сырья будет устанавливаться отдельная емкость, во втором один контейнер можно ставить для всех видов вторичного сырья (бумага, стекло, пластик и прочее) и еще один контейнер для неперерабатываемых отходов.

Все емкости будут иметь свою маркировку: контейнер для бумаги должен быть серого цвета, для пластика и стекла - желтого и зеленого, неутилизируемые отходы помещаются в черный. При двухконтейнерном способе черный контейнер также отводится под неутилизируемые отходы, тогда как под вторичное сырье - зеленый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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