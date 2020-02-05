Хабаровские коммерсанты поборются за места для летней торговли

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:27:11+03:00

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Торговля квасом-мороженым-фруктами традиционно начинается 1 мая и заканчивается 31 октября. В прошлом году на конкурс было выставлено 701 место, востребованными оказались шестьсот из них, а в 2020 году 710 мест распределены между районами в следующем количестве: в Центральном районе - 245, в Краснофлотском - 82, в Кировском - 28, в Индустриальном - 247 и в Железнодорожном - 108 мест. При этом получить заветные точки на карте города смогут далеко не все предприниматели.

- Если в течение прошлых лет к деятельности ИП не было претензий, им не допускалось никаких нарушений в процессе торговли и он не получал замечаний от органов власти и правоохранителей, тогда его шансы на победу многократно возрастают в отличие от конкурентов, допустивших огрехи в работе, - отметила начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова.

Как отметили в пресс-службе администрации Хабаровска, прием заявок на участие в конкурсе начался 22 января и завершится 20 февраля, а в период со 2 по 4 марта жюри подведет конкурсные итоги. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте мэрии во вкладке «Управление торговли, питания и бытового обслуживания».

ИСТОЧНИК KP.RU