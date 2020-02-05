2020-02-05T08:24:12+03:00
Общество

Три новых фильма Федора Бондарчука смогут посмотреть хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink

Эксклюзивные права на цифровые копии получили Wink и онлайн-сервис more.tv.
Евгения МОЛОТОВА
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Три новых фильма Федора Бондарчука смогут посмотреть хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink. Фото: "Ростелеком"Три новых фильма Федора Бондарчука смогут посмотреть хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink. Фото: "Ростелеком"
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Новые фильмы Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения проката смогут посмотреть зрители в онлайн-кинотеатре Wink. Об этом режиссер рассказал на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве.

Первый фильм «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие его разворачивается спустя два года после событий, описанных в фильме «Притяжение». В центре сюжета Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента она становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков.

«Лед 2» - продолжение романтической драмы о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Влюбленные женятся и становятся родителями замечательной девочки. Дальнейшие события разворачиваются стремительно и непредсказуемо - молодых счастливых родителей ждут тяжелые испытания. В главных ролях - звезды российского кинематографа Александр Петров и Аглая Тарасова, режиссер ленты - Жора Крыжовников.

«Спутник» уже называют одной из самых ожидаемых отечественных кинопремьер года. Действие фантастического триллера происходит в 1983 году. Советский космический корабль попал в загадочную катастрофу, из экипажа выжил лишь космонавт Владимир Вешняков (Петр Федоров), который сумел вернуться на Землю. Однако он ничего не помнит о случившемся. В ходе лечения нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) выясняет, что Владимир доставил на Землю инопланетное существо в собственном теле.

- Для меня как режиссера важен большой экран, дух кинотеатра, но мы видим, и это нельзя игнорировать, что растет цифровое потребление контента, отметил Фёдор Бондарчук во время встречи со зрителями на стенде «Ростелекома». - Особенно этот процесс затрагивает самых юных, до 14 лет, которые уже «родились» со смартфоном. Неудивительно, что так быстро развиваются цифровые платформы, онлайн-кинотеатры, как Wink. Они делают цифровое потребление контента простым и удобным, что помогает бороться с пиратством, которое, конечно, страшное дело.

Все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv. В онлайн-кинотеатре Wink контент сервиса more.tv доступен как в отдельной одноименной подписке, так и в пакетах: «Для праздников», «Для ценителей» и «Для киноманов».

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Три новых фильма Федора Бондарчука смогут посмотреть хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
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