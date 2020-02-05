В Хабаровском крае прокуратура привлекла к ответственности застройщика в селе Тополево

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:09:42+03:00

В Хабаровском крае прокуратура привлекала к ответственности застройщика в селе Тополево Фото: Правительство Хабаровского края

Застройщик заплатит штраф, на тех, кто принял дом в эксплуатацию, завели уголовное дело

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Прокуратура Хабаровского района занялась домами в поселке Тополоево, построенными на деньги дольщиков. Люди неоднократно жаловались, что в жилье, принятом в эксплуатацию, невозможно жить - зимой там промерзают стены, летом они же промокают и покрываются плесенью.

Сотрудники надзорного органа проверили девятиквартирный жилой дом на улице Пригородной и выяснили, что права дольщиков действительно нарушены - жить в таком сооружении очень некомфортно и даже опасно для здоровья.

- В ходе проверки выявлены несоответствия параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, - отметили в краевой прокуратуре. - На основании постановления прокурора района Арбитражным судом Хабаровского края застройщик ООО «Город» привлечен к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Досталось и администрации Хабаровского района, специалисты которого принимали объект в эксплуатацию. В итоге в отношении главы района вынесено представление, по результатам которого проведено обучение, сотрудник, который выдавал соответствующие разрешения, отстранен от должностных обязанностей, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU