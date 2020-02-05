В Хабаровском крае прокуратура привлекла к ответственности застройщика в селе Тополево
Прокуратура Хабаровского района занялась домами в поселке Тополоево, построенными на деньги дольщиков. Люди неоднократно жаловались, что в жилье, принятом в эксплуатацию, невозможно жить - зимой там промерзают стены, летом они же промокают и покрываются плесенью.
Сотрудники надзорного органа проверили девятиквартирный жилой дом на улице Пригородной и выяснили, что права дольщиков действительно нарушены - жить в таком сооружении очень некомфортно и даже опасно для здоровья.
- В ходе проверки выявлены несоответствия параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, - отметили в краевой прокуратуре. - На основании постановления прокурора района Арбитражным судом Хабаровского края застройщик ООО «Город» привлечен к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов и оштрафован на 300 тысяч рублей.
Досталось и администрации Хабаровского района, специалисты которого принимали объект в эксплуатацию. В итоге в отношении главы района вынесено представление, по результатам которого проведено обучение, сотрудник, который выдавал соответствующие разрешения, отстранен от должностных обязанностей, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU