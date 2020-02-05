Открытые уроки по безопасности на льду провели спасатели в Хабаровском крае

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:10:27+03:00

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Как известно, зимой ребятню так и тянет на лед - порезвиться и поскользить, или того хуже - покататься в полынье на льдине. Профилактическая акция «Безопасный лед», которую проводят сотрудники ГИМС МЧС России, как раз и направлена на предотвращение несчастных случаев на водоемах в зимнее время - причем спасатели беседуют не только с детьми, но и со взрослыми, которые порой, как и дети, ведут себя на льду безрассудно. На днях несколько открытых уроков на эту тему провели в средней школе №19 города Хабаровска.

- Инспекторы рассказали ученикам начальных классов о том, что игры на льду очень опасны. Причем это касается не только рек и озер, но и различных оврагов и котлованов, которые могут находиться вблизи жилых домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Вместе с ребятами спасатели разобрали разные ситуации на водоемах и правила поведения во избежание трагедий. Они рассказали, как надо действовать в случае провала под лед, показали им поучающие мультфильмы о правилах поведения на водоемах.

Акцию «Безопасный лед» сотрудники МЧС проводят ежегодно, беседуя с людьми, особенно с автолюбителями и рыбаками, напоминая им о правилах безопасности. Кроме того, каждый год проходят специальные рейды в местах выхода и выезда людей на лед, где выявляют нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU