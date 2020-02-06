2020-02-06T01:43:58+03:00
Общество

Конкурс рисунка «Журавли Амура» объявили в Хабаровском крае

Работы принимают от конкурсантов из города Юности, Комсомольского, Ульчского и Солнечного районов
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Конкурс рисунка «Журавли Амура» объявили в Хабаровском краеКонкурс рисунка «Журавли Амура» объявили в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во всем мире 2020 год объявлен Годом журавля - и именно этим прекрасным птицам посвящен конкурс рисунков и плакатов «Журавли Амура», который пройдет со 2 февраля по 22 марта. Участниками конкурса станут воспитанники общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, а также учащиеся художественных школ и изостудий.

- Мероприятие должно привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения и изучения журавлей и мест их обитания, помочь воспитать в них экологически грамотную и образованную личность, - отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Основное требование к конкурсной работе: на рисунке или плакате должен быть представлен одни из видов журавлей, обитающих в бассейне реки Амур, это черный, серый, японский, даурский журавли, стерх или журавль-красавка; показана их красота и уникальность, характерные особенности и образ жизни или угрозы, с которыми могут столкнуться журавли.

К конкурсу в двух номинациях «Рисунок» и «Плакат» будут допущены участники в трех возрастных группах - 7-12 лет, 13-16 и 17-21 год. Работы принимаются до 23 марта по адресу: Комсомольский заповедник (филиал «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье»), отдел экопросвещения: проспект Мира, 54, кабинет 102, телефон 54-40-14.

Обязательно ознакомьтесь с требованиями оформления работ, это можно сделать, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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